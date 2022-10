EVP-Chef Weber warnt vor Bruch der deutsch-französischen Achse

Straßburg: Die Europäischen Volkspartei sorgt sich um das deutsch-französische Verhältnis. Ihr Chef, der CSU-Politiker Weber, spricht in der "Augsburger Allgemeinen" von persönlichen Spannungen zwischen Kanzler Scholz und dem französischen Präsidenten Macron. Diese kämen angesichts des Ukraine-Krieges zur absoluten Unzeit und schadeten den Menschen in ganz Europa. Auch in den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Polen sei viel Vertrauen verloren gegangen. Weber sieht dabei eine wesentliche Schuld bei der Bundesregierung. Sie spreche sich kaum mit den europäischen Freunden ab und versäume es, ihre Politik zu erklären. Das sei bei der Diskussion über Waffenlieferungen für die Ukraine so gewesen und auch beim 200-Milliarden-Paket gegen die Energiekrise. Deutschland gerate in Gefahr, sich innerhalb der EU zu isolieren, so der EVP-Vorsitzende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2022 08:00 Uhr