EVP-Chef Weber kündigt Nachbesserungen der EU-Gipfel-Beschlüsse an

Nachrichtenarchiv - 23.07.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: EVP-Chef Weber hat die Beschlüsse des EU-Finanzgipfels erneut kritisiert und Nachbesserungen angekündigt. Im EU-Parlament erklärte Weber, die beschlossenen Mittel müssten auch für europäische Projekte eingesetzt werden. Das Parlament werde daher der Wachund sein, der den europäischen Mehrwert bei der Verwendung der Gelder im Blick behalte. Auch beim Thema Rechtsstaatlichkeit sieht der EVP-Chef Verbesserungsbedarf. Er kündigte einen Fahrplan an, mit dem festgelegt werde, dass kein Geld fließt, wenn europäische Vorschriften missachtet werden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte zuvor ebenfalls Kritik an den Haushaltskürzungen bei den Gipfelbeschlüssen kritisiert. Man habe jetzt aber die Chance, gemeinsam etwas Historisches für Europa zu erreichen, so von der Leyen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2020 17:00 Uhr