EVP-Chef Weber fordert Kurswechsel bei EU-Migrationspolitik

Kurzmeldung ein/ausklappen Israel beschließt nach Angriffen neue Maßnahmen zur Terror-Bekämpfung

Jerusalem: Die israelische Regierung hat nach zwei Anschlägen in Ost-Jerusalem mehrere Maßnahmen angekündigt. Das Sicherheitskabinett hat entschieden, dass Angehörigen von Attentätern, die Terrorismus unterstützen, die Sozialversicherungsansprüche sowie Gesundheitsleistungen gestrichen werden. Außerdem wurde beschlossen, dass Armee und Polizei illegale Waffen einsammeln sollen. Israelische Bürger sollen leichter und schneller Lizenzen für Schusswaffen bekommen. Vorgestern hatte ein Palästinenser sieben Menschen in einer Synagoge getötet. Gestern verletzte ein 13-Jähriger zwei Menschen durch Schüsse. Die Angriffe sind offenbar Racheakte für neun Palästinenser, die am Donnerstag von israelischen Sicherheitskräften in einem Flüchtlingslager in Dschenin erschossen wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2023 01:00 Uhr