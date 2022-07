EVP-Chef Weber fordert Festhalten an Sanktionen gegen Moskau

Draghi will Rede vor Abgeordnetenkammer halten

Rom: Italiens Ministerpräsident Draghi will nach seinem verpassten Ziel beim Vertrauensvotum im Senat am Vormittag in der Abgeordnetenkammer erscheinen. Auf der Tagesordnung kündigte die größere der beiden Parlamentskammern eine Rede des Regierungschefs an. Draghis Regierung steht vor dem Aus, ein Rücktritt des 74-Jährigen gilt als wahrscheinlich. Diesen müsste er bei Staatschef Mattarella einreichen. Laut Umfragen will ihn eine Mehrheit der Italiener weiter als Regierungschef. Jetzt droht Italien mitten im Ringen um die künftige Gasversorgung und im Kampf gegen hohe Lebenshaltungskosten politischer Stillstand.

