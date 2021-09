EVP-Chef Weber fordert europäische Cyberabwehr-Brigade

Nachrichtenarchiv - 12.09.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Weber, fordert eine europäische Cyberabwehr-Brigade. Der CSU-Politiker spricht in den Zeitungen der Funke Mediengruppe von einem täglich stattfindenden Krieg im Netz. Bei dieser Dimension sei ein nationaler Ansatz allein nicht ausreichend, so Weber. Außerdem verlangt er, schnell eine europäische Eingreiftruppe mit einigen tausend Mann aufzubauen. Man dürfe nicht erst auf die nächste Krise warten. Langfristig will der EVP-Chef eine europäische Armee.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.09.2021 04:00 Uhr