EVP-Chef Weber bringt Zwangslizensierung ins Gespräch

München: Der EVP-Vorsitzende im Europaparlament, Weber, hat die gemeinsame Impfstoff-Bestellung der EU verteidigt. Im BR-Fernsehen sagte Weber, so habe man einen Impfkrieg in Europa vermieden. Gleichzeitig brachte der CSU-Vize Zwangslizensierungen ins Gespäch. Weber sagte wörtlich: "Das Know-how, das Biontech hat, muss auch eventuell unter Zwang bereitgestellt werden". Außerdem müsse nicht nur Europa mit Corona-Impfstoffen versorgt werden. Kritik an der Impfstoff-Beschaffung kommt von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig. Im Spiegel hat sie der Aussage von Kanzlerin Merkel widersprochen, wonach bei der Bestellung durch die EU "im Großen und Ganzen nichts schief gelaufen" sei. Die SPD-Politikerin sagte, wenn andere Länder schneller impfen können als wir, ist bestimmt nicht alles richtig gelaufen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.02.2021 09:45 Uhr