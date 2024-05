EVP-Chef warnt vor Folgen einer israelischen Offensive in Rafah

Dachau: Der EVP-Vorsitzende und Spitzenkandidat für die Europawahl Manfred Weber hat vor den Folgen einer israelischen Großoffensive in Rafah gewarnt. In der Sendung "Sonntagsstammtisch" des Bayerischen Rundfunks sagte er, niemand könne dann die Versorgung der Menschen in Rafah sicherstellen, und, so der CSU-Politiker wörtlich: "Wir dürfen keine Generation von neuen Hamas-Kämpfern heranzüchten". Er forderte deutliche Worte, um Israel von einer Rafah-Offensive abzuhalten. Zugleich sicherte er Israel Unterstützung im Kampf gegen den Terror zu. Außerdem sprach sich Weber für eine einheitliche europäische Außenpolitik aus.

