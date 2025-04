EVP-Chef fordert mehr Gemeinsschaftssinn in der Gesellschaft

München: Der stellvertretende CSU-Parteichef Weber hat für mehr gesellschaftliches Engagement geworben. In der Münchner Runde im BR sagte er, diesen Ruck werde es brauchen in der Gesellschaft. Nach seinen Worten werden neben Militärfragen auch viele andere Aufgaben auf das Land zukommen. Der Chef der konservativen Fraktion im EU-Parlament wies allerdings einen Vorschlag der Grünen im Landtag dazu ab: Die Fraktionsvorsitzende Schulze hatte sich dafür ausgesprochen, Menschen von 18 bis 67 Jahren in einem sogenannten Freiheits-Dienst für sechs Monate verpflichten, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Schulze sagte, man könne die Verteidigung der Demokratie, der Freiheit und der Sicherheit nicht nur der Jungen Generation aufbürden. Alle müssten etwas beitragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 07:00 Uhr