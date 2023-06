EVG verteidigt Urabstimmung zu unbefristeten Bahnstreiks

Kurzmeldung ein/ausklappen Unwetter verläuft in Bayern glimpflicher als befürchtet

München: Die Unwetter der vergangenen Nacht haben in Bayern offenbar keine größeren Schäden verursacht. Am Münchner Flughafen mussten mehr als 20 Landungen abgesagt werden. Abschnitte der S-Bahn waren zeitweise gesperrt. In Mittelfranken, Niederbayern und der Oberpfalz gab es jeweils einige dutzend Unwettereinsätze. In Oberfranken waren die B2 überschwemmt und die B303 bei Bad Berneck blockiert. Deutlich heftiger waren die Auswirkungen in anderen Teilen Deutschlands. Die Bahn musste zahlreiche Strecken sperren und für gestrandete Fahrgäste Züge zum Übernachten bereitstellen. Zwischen Berlin und Hamburg ist nach wie vor kein Zugverkehr möglich. In Duisburg rettete die Feuerwehr mehrere Menschen, die mit ihren Fahrzeugen auf überfluteten Straßen feststeckten. In Braunschweig standen Teile der Stadt unter Wasser, in Nordrhein-Westfalen und Hessen wurden mehrere Autos durch umstürzende Bäume schwer beschädigt. Bislang gibt es aber keine Meldungen über Verletzte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2023 07:00 Uhr