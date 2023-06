Meldungsarchiv - 02.06.2023 20:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Auch in der kommenden Woche müssen Bahnreisende wohl nicht mit neuen Warnstreiks rechnen. Das berichtet die "FAZ" unter Berufung auf Gewerkschaftskreise. Demnach will die EVG Rücksicht nehmen auf den anstehenden Kirchentag in Nürnberg und den Feiertag Fronleichnam. Wie es weiter heißt, wollen die Tarifparteien am Montag ihre Verhandlungen wiederaufnehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2023 20:15 Uhr