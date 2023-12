EVG und Pro Bahn kritisieren Winteranfälligkeit des Schienenverkehrs

München: Nach den Erfahrungen der vergangenen Tage beklagen die Eisenbahner-Gewerkschaft und der Fahrgastverband Pro Bahn die mangelnde Wintertauglichkeit der Bahn. EVG-Chef Burkert sagte, die vielen Zugausfälle durch das Schnee-Chaos in Bayern hätten deutlich gemacht, wie marode die Schienen-Infrastruktur in weiten Teilen sei. Er verweist auf Österreich, das massiv in diesen Bereich investiert habe. Der Pro-Bahn-Voristzende Neuß ergänzte, viele Züge könnten nicht mehr im Freien abgestellt werden, weil die Bahn Seitenstränge zurückgebaut habe. Daher seien jetzt die Bahnhöfe mit den Zügen verstopft und erschwerten ein Wiederanfahren des Systems.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 10:00 Uhr