EVG schließt neue Vehandlungen mit der Bahn nicht aus

Merkel trifft Putin am Jahrestag des Anschlags auf Nawalny

Moskau: Zum voraussichtlich letzten Mal in ihrer Amtszeit reist Bundeskanzlerin Merkel heute nach Russland. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sind derzeit schlecht. Merkel und Russlands Präsident Putin dürften unter anderem über die Entwicklung in Afghanistan, den Konflikt in der Ukraine und die Situation in Belarus sprechen. Merkels Besuch findet auf den Tag genau ein Jahr nach dem Giftanschlag auf den russischen Kremlgegner Nawalny statt. Derzeit sitzt Nawalny in Russland in einem Straflager ein. "Amnesty International" hat die Kanzlerin aufgefordert, bei Putin auf eine Freilassung des 45-Jährigen zu drängen. Es müsse substanzielle Ermittlungen zu diesem empörenden Verbrechen geben, erklärte Amnesty.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2021 08:00 Uhr