EVG kritisiert Verschiebung von Bahnsanierungen

Berlin: Die Deutsche Bahn will weniger Strecken pro Jahr sanieren. Kritik kommt jetzt von der Bahngewerkschaft. Wer Bauzeit verschiebe, der verschiebe auch die Lösung, schreibt die EVG in einem Brief an den Infrastrukturvorstand der Bahn, Huber. Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren daraus. Die EVG bezweifelt, dass die Bahn ihr Streckennetz wirklich solide, koordiniert und technisch fundiert weiterentwickelt. Eigentlich sollten in den nächsten fünf Jahren rund 42 Sanierungsprojekte abgeschlossen sein. Jetzt ist von Mitte der 2030er Jahre die Rede.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 08:00 Uhr