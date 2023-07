EVG empfiehlt Mitgliedern Annahme der Schlichterspruchs

Kurzmeldung ein/ausklappen Mann erschießt in Langweid bei Augsburg drei Menschen

Augsburg: Ein Mann hat in dem Dorf Langweid nördlich von Augsburg fünf Menschen niedergeschossen; drei von ihnen starben. Nach Angaben der Polizei erschoss der mutmaßliche Täter gestern Abend zuerst zwei Frauen und einen Mann in einem Mehrfamilienhaus, in dem er selbst wohnte. Anschließend habe der 64-Jährige knapp 500 Meter entfernt in einem anderen Haus eine Frau und einen Mann durch Schüsse schwer verletzt. Die beiden kamen ins Krankenhaus, schweben aber nicht in Lebensgefahr. Die Ermittler gehen von einem Nachbarschaftsstreit aus. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Der 64-Jährige wurde festgenommen.

