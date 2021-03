"Ever Given" soll im Suez-Kanal freigeschleppt werden

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kairo: Am Suez-Kanal laufen die Vorbereitungen für ein Freischleppen des Containerschiffs "Ever Given". Dieses war am vergangenen Dienstag auf Grund gelaufen und blockiert seitdem den Kanal. Heute nun soll mit mehreren Schleppern versucht werden, das Schiff freizubekommen. Parallel dazu tragen Bagger Erdreich unter dem Schiffsbug ab. Sollte die Aktion bis heute Abend erfolglos bleiben, ist geplant, das Containerschiff zu entladen. Die "Ever Given" kann bis zu 18.000 Container transportieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 06:00 Uhr