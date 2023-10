Evangelischer Landesbischof Christian Kopp tritt Amt an

Nürnberg: Die evangelische Landeskirche bekommt eine neue Spitze: Christian Kopp wird als Landesbischof in sein Amt eingeführt. In dem Gottesdienst, der um 10 Uhr in der Lorenzkirche beginnt, wird auch der bisherige Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm offiziell entpflichtet und verabschiedet. Zu den Feierlichkeiten und dem anschließenden Empfang wird auch Bayerns Ministerpräsident Söder erwartet. Der Gottesdienst wird live auf Bayern 1 und im BR-Fernsehen übertragen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 07:30 Uhr