Evangelischer Kirchentag in Nürnberg beginnt mit inhaltlicher Arbeit

08.06.2023 05:00 Uhr

Nürnberg: Der Deutsche Evangelische Kirchentag geht heute weiter. Am zweiten Tag steht zunächst eine Bibelarbeit mit Bundespräsident Steinmeier auf dem Programm. Außerdem gibt es Diskussionen zu Klimakrise, Asylpolitik und moderner Arbeitswelt. Am Abend werden dann tausende Zuschauer zu einem Rockkonzert auf dem Marktplatz erwartet. Der Kirchentag war gestern Abend mit mehreren Gottesdiensten und einem Straßenfest in der Nürnberger Altstadt eröffnet worden.

BR24 Nachrichten, 08.06.2023 05:00 Uhr