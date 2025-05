Evangelischer Kirchentag endet mit Schlussgottesdienst

Hannover: In der niedersächsischen Landeshauptstadt geht heute Vormittag mit einem Schlussgottesdienst der 39. Evangelische Kirchentag zu Ende. Wie bei der Eröffnungsfeier werden rund 20.000 Menschen auf dem Platz der Menschenrechte erwartet. Präsidentin Anja Siegesmund wird dabei das "Wort des Kirchentags" sprechen. In den vergangenen vier Tagen konnten zehntausende Gäste an kontroversen Diskussionen und fröhlichen Festen teilnehmen. Zu den prominenten Besuchern zählten unter anderen Bundespräsident Steinmeier, der scheidende Kanzler Scholz und Altkanzlerin Merkel. Politisch dominierten die Themen AfD und die Lage in den USA das Protestantentreffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 05:00 Uhr