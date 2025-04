Evangelischer Kirchentag beginnt in Hannover

Hannover: Zum Evangelischen Kirchentag, der heute beginnt, werden etwa 100.000 Besucher erwartet. Auf dem Programm stehen 1.500 Veranstaltungen zu Glaubensfragen und gesellschaftlichen Themen wie Frieden, Klimaschutz und Rechtsextremismus. Mehrere prominente Politiker werden in Hannover dabei sein: So spricht Bundespräsident Steinmeier ein Grußwort, der geschäftsführende Kanzler Scholz wird an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, die frühere Kanzlerin Merkel wird eine Bibelarbeit leiten. Auch die neue Bundestagspräsidentin Klöckner wird teilnehmen. Sie hatte mit ihrer Aussage, die Kirchen sollten sich mit politischen Stellungnahmen zurückhalten, für Aufsehen gesorgt. - Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, beim Kirchentag gehe es darum, in einer Zeit der Polarisierung verschiedene Meinungen auszuhalten, aber auch nach Konsens zu suchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 08:00 Uhr