Evangelischer Bischof mahnt am Reformationstag Reform der Kirche an

Passau: Nach Überzeugung des evangelischen Regionalbischofs für Regensburg, Stiegler, braucht Kirche Mut zur Umgestaltung. Im zentralen Gottesdienst zum Reformationstag in der Passauer Matthäuskirche sagte er, die Kirche sei gefordert, Aufbrüche zu wagen und Abschiede anzugehen. So könnten Menschen Kirche als ernsthafte Option für ihr Leben wahrnehmen. Für den Transformationsprozess brauche es das Zusammenspiel der Haupt- und Ehrenamtlichen. Am Reformationstag erinnern Protestanten in aller Welt an die Anfänge der evangelischen Kirche vor gut 500 Jahren. Die von Martin Luther verbreiteten 95 Thesen wurden zum Ausgang einer christlichen Erneuerungsbewegung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 19:00 Uhr