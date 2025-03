Evangelische Landjugend distanziert sich von Extremismus

Pappenheim: Die Evangelische Landjugend hat sich gegen jede Form von Extremismus gestellt. Hintergrund ist ein Vorfall in einem Dorf in Mittelfranken. Dort hatten Mitglieder der Evangelischen Landjugend verbotene rechtsextreme Symbole verwendet. In einem Schreiben bezeichnete die Organisation das Verhalten als nicht akzeptabel. Außerdem sei es generell besorgniserregend, dass rechtsextreme Denkmuster unter jungen Menschen in ländlichen Räumen immer mehr zunähmen, hieß es von der Evangelischen Landjugend.

