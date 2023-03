Evangelische Landeskirche in Bayern will über Bischofswahl entscheiden

Meldungsarchiv - 30.03.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Nach einer ergebnislosen Nachtsitzung will die Synode der evangelischen Landeskirche in Bayern heute endgültig über das weitere Vorgehen nach der gescheiterten Bischofswahl entscheiden. Es ist weiter offen, ob es noch in dieser Woche einen neuen Landesbischof oder eine Landesbischöfin geben wird. Am Montag hatte es auch nach sechs Wahlgängen weder eine absolute Mehrheit für die Landshuter Dekanin Nina Lubomierski noch den Münchner Regionalbischof Christian Kopp gegeben. Die Synode hat nun zwei Möglichkeiten: Entweder die beiden treten erneut für zwei weitere Wahlgänge an. Oder der ganze Wahlvorgang wird neu aufgelegt, mit neuer Ausschreibung und neuen Kandidaten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 10:00 Uhr