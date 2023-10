Evangelische Kirche warnt am Reformationstag vor Resignation

Bonn: Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, hat am Reformationstag dazu aufgerufen, trotz der aktuellen Krisen und Kriege die christliche Hoffnung in die Welt zu tragen. Beim Gottesdienst in der Bonner Kreuzkirche sagte Kurschus, selten sei in der Welt die Hoffnung so kleinlaut, selten seien Gewissheiten so labil und zerbröselt wie in diesen Zeiten, da sich Krise an Krise reihe. Mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten warnte Kurschus vor einfachen Antworten. Der neue bayerische Landesbischof Kopp warnte vor einer Gefährdung der Demokratie. Sie werde derzeit "gezielt destabilisiert", sagte er am Abend in der Regensburger Dreieinigkeitskirche. Heute erinnern Protestanten weltweit an den Beginn der Reformation durch die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther am 31. Oktober 1517.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 23:00 Uhr