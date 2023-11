Evangelische Kirche fordert sachlichere Flüchtlingsdebatte

Berlin: Einen Tag vor den Beratungen von Bund und Ländern hat die Evangelische Kirche in Deutschland einen sachlicheren Ton angemahnt. Der Flüchtlingsbeauftragte der EKD, Bischof Christian Stäblein, sagte, die derzeitige Debatte erscheine ihm wie ein "Wettbewerb nach unten". Natürlich müsse die Politik handeln, wenn Überlastung herrsche. Dabei dürften die Schutzsuchenden aber nicht aus dem Blick geraten. Das Grundrecht auf Asyl sei eine große Errungenschaft, so der Bischof. Die Gesellschaft beschädige sich selbst, wenn sie in Notsituationen meine, es nicht mehr gelten lassen zu müssen. Morgen trifft sich in Berlin Bundeskanzler Scholz mit den Ministerpräsidenten der Länder. Hauptthema ist voraussichtlich der Umgang mit Flüchtlingen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 08:00 Uhr