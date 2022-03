Evangelische Kirche Bayern verliert massiv Mitglieder

Tausende Ukrainer verlassen umkämpfte Gebiete

Kiew: Die Evakuierung von Zivilisten aus umkämpften Städten in der Ukraine geht offenbar voran. Nach Angaben von Präsident Selenskyj werden derzeit rund 18.000 Menschen über Fluchtkorridore aus der Hauptstadt Kiew und anderen Städten in Sicherheit gebracht. Gleichzeitig warnte Selenskyj die russischen Streitkräfte davor, die Feuerpause zu verletzen. Derweil ist die Lage in der belagerten Hafenstadt Mariupol verzweifelt. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sitzen dort Hunderttausende unter katastrophalen Umständen fest. Viele Menschen sind seit Tagen ohne Essen, fließendes Wasser, Heizung und Telefon. Die Kämpfe dauern derweil an. In der Ostukraine wurden nach ukrainischen Angaben bei jüngsten russischen Angriffen mindestens zehn Menschen getötet. Unter Vermittlung der Türkei kommen morgen die Außenminister Russlands und der Ukraine, Lawrow und Kuleba, in Antalya zusammen. Präsident Erdogan sagte, er hoffe, dass das Treffen die Tür für eine dauerhafte Waffenruhe öffne.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.03.2022 14:45 Uhr