Evangelische Christuskirche in Utting am Ammersee abgebrannt

Utting: Heute Morgen ist die evangelische Christuskirche in Utting m Ammersee abgebrannt. Ein Zeitungsausträger hatte gegen 3 Uhr das Feuer bemerkt und die Leitstelle alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Kirche bereits in Vollbrand. 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Utting und den umliegenden Gemeinden konnten die Flammen bis kurz vor 6 Uhr löschen. Der Dachstuhl der Kirche ist eingestürzt, das Nebengebäude stark beschädigt. Den Sachschaden gibt die Polizei in einer ersten Einschätzung auf bis zu 750.000 Euro an. Die Brandursache ist noch unklar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 10:00 Uhr