Evangelische Christen feiern Reformationstag

Frankfurt am Main: Mit Gottesdiensten, Festen oder Konzerten begehen evangelische Christen heute den Reformationstag. Sie erinnern damit an die Anfänge der evangelischen Kirche vor rund 500 Jahren. Während der Tag früher dazu genutzt wurde, sich von der katholischen Kirche abzugrenzen, hat er inzwischen immer mehr eine ökumenische Bedeutung. In 9 von 16 Bundesländern, etwa in Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Thüringen, ist der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag. In Nürnberg öffnet heute das Bibel-Museum Bayern sein Depot. Es werden wertvolle Bibeln und andere Bücher aus der Zeit der Reformation gezeigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 07:00 Uhr