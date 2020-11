Evangelische Christen begehen den Totensonntag

Nachrichtenarchiv - 22.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Evangelische Christen begehen heute den Totensonntag. Traditionell wird am letzten Tag des Kirchenjahres der Verstorbenen gedacht. Der Feiertag wird aber auch zum Anlass genommen, um zu einem bewussteren Umgang mit der eigenen Lebenszeit zu ermutigen. In diesem Jahr wollen die evangelischen Kirchen das Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie in den Mittelpunkt stellen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.11.2020 11:00 Uhr