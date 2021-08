Evakuierungsflug mit afghanischen Geflüchteten in Richtung Deutschland gestartet

Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Taschkent: In der usbekischen Hauptstadt ist eine weitere Lufthansa-Maschine mit Schutzsuchenden aus Afghanistan in Richtung Deutschland gestartet. An Bord seien nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers 250 Menschen. Der Airbus soll am frühen Morgen in Frankfurt am Main landen. Angesichts des chaotischen Endes des internationalen Truppeneinsatzes in Afghanistan kommen die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags heute zu einer Sondersitzung zusammen. Das berichtet die "Welt". Wie der CDU-Geheimdienstexperte, Sensberg, sagte, soll aufgeklärt werden, welche Rolle der BND im Zusammenhang mit den Pannen bei den Evakuierungen gespielt hat.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 01:00 Uhr