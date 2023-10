Evakuierungsflüge aus Israel offenbar Donnerstag und Freitag geplant

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat versichert, dass ihr Amt rund um die Uhr an der Befreiung der von Hamas-Terroristen aus Israel entführten Deutschen arbeitet. Sie sei non-stop im Austausch mit Kollegen aus der Region und Akteuren vor Ort, die direkte Gesprächskanäle zur Hamas haben, sagte sie in den ARD-Tagesthemen. Inzwischen wurde bekannt, dass die Lufthansa übermorgen und am Freitag offenbar mehrere Sonderflüge zur Evakuierung von Deutschen aus Israel durchführen wird. Wie es aus Kreisen des Auswärtigen Amts heißt, soll es sich um vier Flüge pro Tag handeln. Die letzten technischen Details würden zur Stunde geklärt.

