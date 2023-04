Evakuierungsaktionen aus dem Sudan haben begonnen

Kurzmeldung ein/ausklappen Nach Messerattacke in Duisburg nimmt Polizei Tatverdächtigen fest

Duisburg: Fünf Tage nach der Messer-Attacke in einem Fitnessstudio hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das bestätigte die Duisburger Staatsanwaltschaft. Demnach handelt es sich bei dem Mann um einen 26-Jährigen. Er wurde in der Nacht in seiner Wohnung gefasst. Morgen soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Tipp zur Festnahme kam laut Bild-Zeitung von Nachbarn. Sie hatten den Mann auf Bildern einer Überwachungskamera erkannt. Die Fotos waren im Zusammenhang mit der Fahndung veröffentlicht worden. Der Tatverdächtige soll in dem Fitnessstudio in Umkleide- und Duschräumen auf Kunden eingestochen haben. Vier Männer wurden schwer verletzt. Einer von ihnen kämpft um sein Leben. Er war offenbar das eigentliche Ziel des Angriffs. Warum, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2023 12:00 Uhr