Evakuierungen aus Kabul sind weiter schwierig

22.08.2021 09:00 Uhr

Kabul: Nach einer Massenpanik mit mehreren Toten sind die Tore zum Flughafen in der afghanischen Hauptstadt wieder geschlossen. Die Zugangsstraßen zum Gebäude werden laut Augenzeugenberichten von Taliban-Kämpfern kontrolliert. Die Nato-Partner versuchen, gefährdete Personen an sicheren Orten in Kabul zu versammeln, um sie dann mit Hubschraubern oder gepanzerten Fahrzeugen zum Flughafen zu bringen. Unter Berufung auf Quellen des US-Verteidigungsministeriums berichtet der US-Fernsehsender CNN davon, dass die Terrormiliz IS offenbar einen Anschlag auf den Airport oder dessen Umgebung plant. Das Pentagon hat keine weiteren Details bekannt gegeben. Der IS und die Taliban sind verfeindet und haben in der Vergangenheit immer wieder gegeneinander gekämpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2021 09:00 Uhr