Evakuierungen aus Afghanistan werden wieder aufgenommen

Kramp-Karrenbauer räumt falsche Lageeinschätzung ein

Berlin: Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Afghanistan hat Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer eine Fehleinschätzung der Bundesregierung zugegeben. In einem Brief an Abgeordnete des Bundestags, aus dem mehrere Medien zitieren, schrieb sie wörtlich: "Unsere Lageeinschätzung war falsch, unsere Annahmen über die Fähigkeiten und die Bereitschaft zum afghanischen Widerstand gegen die Taliban zu optimistisch." Die Opposition, Nicht-Regierungsorganisationen und Teile der Bundeswehr kritisieren, dass die Regierung viel zu spät mit der Evakuierung gefährdeter Menschen in Afghanistan begonnen habe. Nach den Worten der Ministerin ist das früher geplant gewesen, aber vor allem an Pass- und Visaanforderungen gescheitert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.08.2021 20:15 Uhr