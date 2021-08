Evakuierungen an der Adriaküste wegen Waldbränden

Nachrichtenarchiv - 09.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Campobasso: An der italienischen Adriaküste sind etwa 400 Anwohner und Touristen vor den Feuern in Sicherheit gebracht worden. In der Region Molise wurden Hotels, Campingplätze und Wohnhäuser evakuiert. Der Feuerwehr zufolge waren ein Löschflugzeug und ein Helikopter im Einsatz, um die Flammen aus der Luft zu bekämpfen. Am Boden versuchten Feuerwehrleute, die Brände zu löschen. In Süditalien sowie auf Sizilien und Sardinien herrschen seit Tagen verheerende Waldbrände. Auch in Griechenland ist die Situation weiterhin kritisch. Dort konzentrieren sich die Einsatzkräfte vor allem auf vier große Feuer, drei auf dem Peloponnes und eines auf der Insel Euböa. Im Küstenort Pefki ging den Einsatzkräften nach Fernsehberichten zeitweise das Wasser aus. Griechenland erhält mittlerweile Hilfe aus zehn Staaten. Deutschland will 200 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks schicken.

09.08.2021 01:00 Uhr