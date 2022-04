Evakuierung von Mariupol soll angeblich am Vormittag starten

Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: In der eingekesselten Hafenstadt soll um 9 Uhr unserer Zeit ein Fluchtkorridor öffnen, wie es heißt. Allerdings ist unklar, ob es nach vielen gescheiterten Versuchen dieses Mal gelingt, Bewohner aus der schwer zerstörten Stadt in Sicherheit zu bringen. Ein Konvoi mit 45 Bussen ist laut ukranischen Angaben von russischen Soldaten westlich von Mariupol aufgehalten worden. Mittlerweile heißt es aber, dass wohl doch 30 Busse in die Metropole fahren dürfen. - Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte vor neuen heftigen Angriffen auf die Stadt am Asowschen Meer. Nach seiner Einschätzung wird sich die russische Armee auf Mariupol und andere wichtige Gebiete im Südosten konzentrieren, etwa im Donbass und rund um Charkiw. Das britische Verteidigungsministerium hat Informationen, dass weitere russische Truppen von Georgien in die Ukraine verlegt werden. Dies wird als Hinweis gesehen, dass die Verluste bei den russischen Truppem höher sind als erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 08:00 Uhr