Evakuierung von Mariupol scheitert erneut

Nachrichtenarchiv - 12.03.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Im Ukraine-Krieg ist offenbar wieder ein Versuch gescheitert, Menschen aus der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt in Sicherheit zu bringen. Die ukrainische und die russische Seite beschuldigen sich gegenseitig dafür. Das Verteidigungsministerium in Moskau bezichtigt ukrainische Nationalisten, die 50 Busse, die nach Mariupol sollten, beschossen zu haben. Dagegen erklärte die Vizeregierungschefin der Ukraine, Wereschtschuk, die Kolonne sei fünf Stunden an einem Kontrollpunkt festgehalten worden. Die Menschen in Mariupol haben seit Tagen kein Trinkwasser, kaum noch Lebensmittel und keinen Strom. Auf anderen Fluchtkorridoren kamen Evakuierungen nach Angaben beider Seiten aber zustande. Vor allem im Gebiet um die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine, konnten mehr als 10.000 Menschen mit Bussen und Privatautos in Sicherheit gebracht werden. Außerdem konnten laut der Gebietsverwaltung von Kiew aus einigen Vororten der Hauptstadt rund 4.000 Menschen fliehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2022 22:00 Uhr