Evakuierung von Afghanen über US-Stützpunkt Ramstein abgeschlossen

Jeder vierte Mieterhaushalt ist armutsgefährdet

Berlin: Jeder vierte Mieterhaushalt in Deutschland gilt einem Medienbericht zufolge als armutsgefährdet. Die so genannte Armutsrisikoquote unter Mietern sei damit etwa doppelt so hoch wie bei Wohnungseigentümern, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken. Demnach stieg auch die Quote der von Armut bedrohten Immobilienbesitzer in den vergangenen Jahren deutlich. Als armutsgefährdet werden in Europa Menschen eingestuft, die über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens der Gesamtbevölkerung verfügen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2021 12:00 Uhr