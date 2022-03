Evakuierung in Mariupol hat offenbar begonnen

Nachrichtenarchiv - 06.03.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: In der von Russland belagerten ukrainischen Stadt ist offenbar ein neuer Versuch gestartet, die Zivilbevölkerung in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben prorussischer Separatisten konnten die ersten 300 Menschen die Stadt über einen humanitären Korridor verlassen. Überprüfen lässt sich diese Information nicht. Mariupol teilte mit, dass mit Moskau eine Feuerpause bis 21 Uhr Ortszeit vereinbart worden sei. Einwohner sollen mit Bussen nach Westen in die Stadt Saporischschja fliehen können. Das Rote Kreuz unterstützt die Evakuierung. In Mariupol leben fast 450.000 Menschen. Wegen des russischen Angriffs ist die humanitäre Situation sehr angespannt. Nach Angaben der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen gibt es kaum Trinkwasser, auch Strom und Heizungen funktionierten nicht mehr. Bereits gestern war eine Feuerpause geplant. Russland und die Ukraine gaben sich gegenseitig die Schuld daran, dass sie nicht eingehalten wurde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2022 12:00 Uhr