Evakuierung in Brasilien wegen Überschwemmungen

Nachrichtenarchiv - 26.12.2021 08:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Salvador da Bahia: Wegen Überschwemmungen nach schweren Regenfällen haben im Nordosten Brasiliens Tausende Menschen an Weihnachten ihre Häuser verlassen müssen. Die brasilianische Regierung schickte Einsatzkräfte, Flugzeuge und Ausrüstung, um den von den Wassermassen Eingeschlossenen im Bundesstaat Bahia zu helfen. Nach Regierungsangaben sind mehrere Straßen durch Wassermassen, Erdrutsche oder Felsstürze blockiert. Mehr als 11.000 Menschen mussten gerettet werden, 4.000 von ihnen verbrachten Heiligabend in staatlichen Unterkünften. Seit November sind 17 Menschen durch die schwere Regenfälle in dem Bundesstaat umgekommen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.12.2021 08:30 Uhr