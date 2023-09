Evakuierung eines kranken Forschers aus der Antarktisstation ist geglückt

Hobart: Ein erkranktes australisches Mitglied einer Forschungsstation in der Antarktis ist mit einem Eisbrecher erfolgreich in Sicherheit gebracht worden. Die Person befinde sich nun in einem Krankenhaus in Australien, teilte eine Regierungsbehörde mit. Der Eisbrecher legte von Hobart in Tasmanien zur Forschungsstation Casey und zurück mehr als 6.500 Kilometer zurück; die Fahrt dauerte gut zwei Wochen. Einzelheiten zu dem Patienten oder der Patientin sowie dem Gesundheitszustand wurden nicht mitgeteilt. Der Eisbrecher hat eine medizinische Einrichtung an Bord. Während des antarktischen Sommers arbeiten auf der Forschungsstation Casey mehr als 150 Menschen, im gerade zu Ende gehenden Winter sind es weniger als 20.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2023 16:30 Uhr