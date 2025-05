Eva Lys erreicht bei French Open souverän die zweite Runde

Paris: Beim Tennis-Grand-Slam Turnier in Paris hat sich die deutsche Nachwuchshoffnung Eva Lys überraschend deutlich in die zweite Rund gekämpft. Die 23-Jährige Hamburgerin besiegte die an Nr. 28 gesetzte US-Amerikanerin Peyton Stearns mit 6:0 und 6:3. Als erste deutsche Spielerin ausgeschieden ist hingegen Laura Siegemund. Die 37-Jährige unterlag der Ungarin Anna Bondar mit 6:7 und 3:6. In der Herrenkonkurrenz spielt zur Stunde Yannick Hanfmann gegen den an Nr. 8 gesetzten Italiener Lorenzo Musetti.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 15:00 Uhr