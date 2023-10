Eurowings will Schadenersatz von Klimaaktivisten

Berlin: Die Fluggesellschaft Eurowings will einem Bericht zufolge 120.000 Euro Schadenersatz von sechs Klima-Aktivisten. Die Angehörigen der "letzten Generation" hatten im vergangenen November für zwei Stunden den Berliner Flughafen lahmgelegt. Wie die "Bild am Sonntag" schreibt, wurden sie nun von Anwälten der Fluggesellschaft aufgefordert, 120.000 Euro zu überweisen. Sollte das Geld nicht bis Mitte Oktober eingehen, würde die Eurowings-Muttergesellschaft Lufthansa die Forderung einklagen. Der Zeitung zufolge will das Unternehmen auch in Düsseldorf und Hamburg den durch Flughafen-Blockaden entstandenen Schaden erstattet haben. Was die "Letzte Generation" dazu sagt, ist nicht bekannt.

