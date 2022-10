Eurowings-Piloten streiken bis Mittwoch

Bayern schlägt Freiburg 5:0 - Union Berlin bleibt Tabellenführer

München: Der FC Bayern hat das Spitzenspiel der Fußballbundesliga klar gewonnen. Die Münchner bezwangen Freiburg am Abend mit 5:0. In der Tabelle ziehen die Bayern damit an Freiburg vorbei und belegen nun Platz zwei. Tabellenführer bleibt Union Berlin nach einem 2:0 gegen Dortmund. In der zweiten Liga hat Regensburg wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Der Jahn gewann in Kaiserslautern 3:0. Bei der Bahnrad-WM hat Lea Sophie Friedrich den Titel im Keirin gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2022 22:00 Uhr