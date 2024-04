Eurowings erzielt Tarifeinigung für Piloten

Frankfurt am Main: Nach der Lufthansa hat auch die Tochter Eurowings ihren Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit beigelegt. Nach Konzernangaben gibt es eine Einigung auf einen Vertrag mit langer Laufzeit. Details wurden bislang nicht bekannt. In den vergangenen Monaten hatten Tarifauseinandersetzungen mit Piloten, Boden- und Kabinenpersonal immer wieder zu Streiks geführt, was im ersten Quartal ein Loch in die Kasse der Lufthansa riss. Diese betonte zugleich, dass die Ticketpreise nach einem starken Anstieg in den vergangenen Jahren nun stabil bleiben sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 13:00 Uhr