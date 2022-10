Eurovision Song Contest wird 2023 in Liverpool ausgetragen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt oder trüb, besonders im Südosten mitunter Nebelfelder. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Am Tag überwiegend bewölkt und vor allem im Süden Regen, in Franken später sonnige Abschnitte. Sonntag und Montag nach örtlichem Nebel oft sonnig, im Süden am Montag lokale Schauer. Höchstwerte 13 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2022 22:00 Uhr