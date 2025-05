Eurovision Song Contest in Basel beginnt mit farbenfroher Parade

Basel: In der Schweizer Stadt ist der diesjährige Eurovision Song Contest mit einer Parade der Teilnehmerländer eröffnet worden. Zehntausende Menschen säumten die Straßen entlang eines 1,3 Kilometer langen türkisfarbenen Teppichs vom Rathaus zum Messegelände. Der ESC beginnt am Dienstag, das Finale findet am kommenden Samstag statt. Deutschland geht mit dem Geschwisterduo Abor & Tynna und dessen Song "Baller" ins Rennen.

