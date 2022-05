Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Turin: Beim Eurovision Song Contest in Turin findet am Abend das Finale statt. Der diesjährige Wettbewerb gilt wegen des Ukraine-Kriegs als politisch so aufgeladen wie lange nicht mehr. Klarer Favorit unter den 25 teilnehmenden Ländern ist die ukrainische Band Kalush Orchestra. Deutschland schickt Malik Harris mit seinem Lied "Rockstars" ins Rennen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2022 05:00 Uhr