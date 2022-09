Europride-Parade in Belgrad verläuft weitgehend friedlich

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Belgrad: In der serbischen Hauptstadt haben zahlreiche Menschen trotz eines behördlichen Verbots für die Rechte von Schwulen, Lesben und anderen Mitgliedern der LGBTQ-Bewegung demonstriert. Beobachter sprechen von zwischen 1.000 und mehreren tausend Teilnehmern, die auf einer nur wenige hundert Meter langen Strecke marschierten. Nach Angaben der Behörden blieb der Zug der Europride-Parade friedlich, dagegen hätten einige Gegendemonstranten die Sicherheitskräfte angegriffen. Die Europride-Parade findet jedes Jahr in einer anderen Metropole statt. Das Verbot der Veranstaltung in Serbien ist international heftig kritisiert worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 05:00 Uhr