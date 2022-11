Kurzmeldung ein/ausklappen Europol zerschlägt internationales Kokain-Kartell

Den Haag: Der Europäischen Polizeibehörde Europol ist offenbar ein schwerer Schlag gegen den internationalen Kokain-Handel gelungen. In einer Mitteilung von heute Morgen heißt es, es seien 49 Verdächtige in mehreren Ländern festgenommen worden. Eine zentrale Spur habe dabei in die Vereinigten Arabischen Emirate geführt. So seien in Dubai sechs hochrangige Zielpersonen festgenommen worden. Diese hätten sich zu einem "Super-Kartell" zusammengeschlossen, das gemeinsam ein Drittel des Kokainhandels in Europa kontrolliere, so die EU-Behörde.

