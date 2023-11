Europol zerschlägt Cybercrime-Bande in der Ukraine

Den Haag: Europäische Ermittler haben in der Ukraine eine Cybercrime-Bande zerschlagen. Die Gruppe soll in mehr als 70 Ländern die Rechner von großen Unternehmen und Organisationen angegriffen haben. Der Schaden beträgt Hunderte Millionen Euro. Die Bande hatte Schad-Software in Server eingeschleust und Daten oder Systeme blockiert. Der mutmaßliche Anführer der Bande und seine vier Hauptkomplizen wurden nach einer Razzia heute festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 13:00 Uhr